Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) oferece quatro cursos na cidade

publicado em 13/06/2017

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Estão abertas desde ontem as inscrições para o vestibular dos cursos superiores gratuitos a distância da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo). Em todo o estado, foram criadas 10 mil vagas para os cursos de Engenharia de Produção, Engenharia de Computação, Licenciatura em Matemática e Pedagogia. O polo de Votuporanga tem um total de 200 vagas, sendo 50 para cada qualificação.

De acordo com a Univesp, a iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação tem a maior oferta para ensino superior em universidades paulistas. A Universidade ressalta ainda que os cursos terão o padrão de qualidade das universidades públicas paulistas.

Para a inscrição, que termina no dia 10 de julho, os interessados devem acessar o site vestibularunivesp.com.br. Não há limite de idade, e o custo da inscrição é de R$ 48. Os cursos são totalmente gratuitos, e os alunos contarão com a assistência permanente de tutores, com orientação da Univesp.

Ainda conforme a Universidade, as provas serão realizadas de forma presencial em polos localizados em diferentes cidades que englobam todas as regiões do Estado de São Paulo. No total, a instituição contará com 60 cidades com polos, grande parte deles fruto da parceria com as prefeituras.