Além de material e mão de obra para adequações do espaço, Instituição cederá duas médicas docentes, que conduzirão os trabalhos junto aos alunos de Medicina

publicado em 22/06/2017

A Unifev, por meio de um convênio firmado com a Prefeitura de Votuporanga, na manhã desta quinta-feira (dia 22), cederá todo o material e a mão de obra necessários para as adequações nas salas do Mini-Hospital do Pozzobon que, a partir de agosto, abrigará a Clínica da Mulher.

O espaço, com data de inauguração já agendada (27 de julho), passará a atender a comunidade a partir do dia 1º de agosto, mês de aniversário da cidade.

A parceria ainda prevê a oferta de serviços na área de Ginecologia e Obstetrícia, com atendimentos prestados por duas médicas docentes da Instituição, Dra. Cristina Rocha Matarucco e Ana Silvia Ferranti Veiga de Mello, que contarão com o acompanhamento dos alunos de Medicina, já em fase de internato (estágio alusivo ao curso).

O documento foi assinado pelo Diretor-Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), médico-veterinário Dr. Celso Luiz Alves dos Santos, durante encontro com o prefeito do município, João Eduardo Dado Leite de Carvalho, e o vice-prefeito, Renato Gaspar Martins, no Campus Centro. Também estiveram presentes o vice-presidente da FEV, Antonio Carlos Frederico, os diretores Oscar Guarizo e Edson Prates, o Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Rogério Rocha Matarucco, o Pró-Reitor Acadêmico, Prof. Dr. Djalma Domingos da Silva, o coordenador do curso de Medicina e médico cardiologista, Prof. Esp. Mauro Esteves Hernandes, a coordenadora-adjunta da graduação e médica pediatra, Profa. Esp. Marlene Moraes Rosa Chinelato, a Secretária Municipal de Saúde, Márcia Cristina Fernandes Prado Reina, o Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, Jorge Seba, o engenheiro Mauro Del Álamo e o arquiteto Eder Dias.

De acordo com o Reitor, a nova parceria deve ser motivo de satisfação e orgulho não só para a Instituição, como para toda a população. “Mais uma vez, a união de esforços permitirá a melhoria dos serviços prestados à comunidade, algo que nós sempre almejamos com a criação do curso de Medicina. O convênio possibilita que o Poder Público utilize todo o conhecimento e a expertise disponibilizados pelo universo acadêmico, bem como a UNIFEV amplie o campo da prática profissional para os seus alunos. No fim das contas, a comunidade é a principal beneficiada”.

As adequações na unidade de saúde onde funcionará a Clínica da Mulher estão previstas para começar o mais rápido possível. O investimento estimado é de R$ 30 mil.