publicado em 23/06/2017

A UNIFEV abriu dois processos seletivos para a contratação de docentes dos cursos de Engenharia Agronômica e Engenharia Elétrica. Os interessados devem possuir graduação nas áreas, reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC), e pós-graduação latu ou stricto sensu.

Para a vaga de docente do curso de Agronomia, exige-se especializações nos segmentos rural ou de agricultura. O prazo de inscrição termina no dia 16 de julho.

No caso do curso de Engenharia Elétrica, qualquer especialização é válida, desde que o docente seja habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). O prazo de inscrição se encerra no dia 13 de julho.

Inscrição

As inscrições devem ser feitas pelo site da Instituição (unifev.edu.br), na seção Editais, onde haverá uma ficha eletrônica para ser preenchida.

Para mais informações, acesse o link: www.unifev.edu.br/site/editais.