Primeiro período de inscrições do segundo semestre começa nesta quarta-feira (21), no setor de atendimento do Senac Votuporanga; interessados devem apresentar RG, CPF e comprovante de escolaridade

publicado em 19/06/2017

O Senac Votuporanga abre, nesta quarta-feira (21), o primeiro período de inscrições do segundo semestre para cursos gratuitos oferecidos em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, por meio do Centro de Treinamento de Mão de Obra (CTMO) “Altino Regiani”. São, no total, 300 vagas em 12 cursos. A carga horária das formações varia de 20 a 196 horas.

Nesta primeira etapa, serão abertas as inscrições para 20 vagas do curso Metodologias Participativas no Trabalho Social. A formação ensina o aluno a identificar ferramentas adequadas para o trabalho com grupos sociais.

Esses profissionais podem atuar junto aos serviços de referência e atenção, às Organizações Não Governamentais (ONGs) ou em projetos sociais e associações de bairro, entre outras entidades que precisam desse tipo de intervenção. “Com o avanço das políticas sociais que visam garantir a inclusão social, é necessário que os serviços de atenção – como Cras, Creas e Caps – contem com profissionais qualificados para estimular ações de mudança de realidade”, destaca Lucivaine Galan Saraiva, docente do Senac Votuporanga.

O curso tem carga horária de 30 horas e as aulas serão às segundas e quartas-feiras, entre 3 de julho e 2 de agosto, no período noturno, no CTMO. Para se inscrever é necessário ter 18 anos e o ensino médio completo.

As inscrições podem ser feitas no setor de atendimento do Senac Votuporanga, nos dias 21 e 22/6, das 9 às 20h30. Os interessados devem apresentar RG, CPF e comprovante de escolaridade. O Senac Votuporanga fica na Rua Guaporé, 3.221, no bairro Nova Boa Vista. O telefone da unidade é o (17) 3426-6700.

Relação de cursos

Em julho e em agosto, a instituição abrirá novos períodos de inscrições para outros cursos, todos com 20 vagas. São eles:

Operador de Computador

Carga horária: 196 horas | Idade mínima: 15 anos

Auxiliar de Recursos Humanos

Carga horária: 160 horas | Idade mínima: 15 anos

Primeiros Socorros (2 turmas)

Carga horária: 20 horas | Idade mínima: 16 anos

Cuidador Infantil

Carga horária: 160 horas | Idade mínima: 17 anos

Educador Social

Carga horária: 160 horas | Idade mínima: 18 anos

Manicure e Pedicure

Carga horária: 160 horas | Idade mínima: 18 anos

Cuidador de Idosos

Carga horária: 160 horas | Idade mínima: 18 anos

Língua Brasileira de Sinais 1

Carga horária: 45 horas | Idade mínima: 13 anos

Vendedor

Carga horária: 160 horas | Idade mínima: 15 anos

Vitrinista

Carga horária: 160 horas | Idade mínima: 16 anos

Camareira Hospitalar (2 turmas)

Carga horária: 20 horas | Idade mínima: 18 anos

Formatura

No dia 13 de julho, será realizada a formatura de 110 alunos que frequentaram os cursos oferecidos neste primeiro semestre pelo Senac Votuporanga em parceria com o Centro de Treinamento de Mão de Obra “Altino Regiani” pelo Programa Senac Gratuidade.

A entrega dos certificados será às 19h30, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” para as turmas de Primeiros Socorros, Auxiliar Administrativo, Cuidador de Idoso, Língua Brasileira de Sinais I, Manicure e Pedicure e Modelista.

Programa Senac de Gratuidade