O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rolandinho Nogueira, manifestou otimismo após a divulgação, pelo Ministério do Trabalho, através do Caged, dos dados de geração de emprego pela economia de Votuporanga no mês de maio.

“Os números demonstram claramente que o município oferece segurança e atrativos para que as empresas abram vagas de trabalho e reduzam suas demissões, o que evidencia que a economia local está tendo fôlego para enfrentar as incertezas do momento", diz Nogueira.

Segundo o Caged - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Votuporanga gerou 50 novas vagas de emprego no mês passado, mantendo uma variação positiva nos últimos 12 meses, com 640 habitantes adentrando ao mercado de trabalho formal. "Com relação à nossa região, lembremos que no mesmo período, Fernandópolis gerou 287 vagas e Jales, 303; o que vale dizer que Votuporanga está se consolidando como polo gerador de empregos, o que tende a melhorar ainda mais com a política de educação profissional que está sendo implantada pelo prefeito João Dado", projeta o secretário.

Rolandinho afirma que "a Prefeitura tem investido em várias frentes para qualificação de trabalhadores, bem como buscado incentivos ao pequeno empreendedor, seja em capacitação, como também na obtenção de microcrédito com o Banco do Povo Paulista, que recebeu a injeção de mais recursos; com isso, a economia local mantém um índice positivo, com forte tendência de crescimento", conclui.