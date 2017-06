Uma outra medida voltada a melhorias no trânsito de Votuporanga será adotada pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança. A partir desta quinta-feira terá início um trabalho de análise de tráfego e horários de pico com contagem técnica da frota local em pontos com maior fluxo de veículos.

Uma aparelhagem específica irá apontar a quantidade de veículos e os horários de tráfego mais intenso, com a função de subsidiar estudos para o planejamento de mobilidade urbana e maior segurança das vias. Nesta quinta-feira (29/6) equipes já estarão nas proximidades da avenida Brasil e marginais Nasser Marão e José Marão Filho.

A mobilidade urbana é garantida pela lei 12.587/ 2012 que prevê um modelo a ser desenvolvido nas cidades envolvendo critérios importantes, de acessibilidade, cidades mais sustentáveis (privilegiar meios não motorizados), uso do transporte coletivo, fiscalização da rede de transporte coletivo, mais segurança das pessoas nesses deslocamentos, educação no trânsito, estrutura das calçadas, instalação de ciclovias. Até 2018, os municípios precisam se adequar a esses critérios.