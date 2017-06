As vagas são para motorista (uma), farmacêutico (uma), estagiário de enfermagem (quatro) e auxiliar de limpeza (uma)

publicado em 23/06/2017

Da redação

A Santa Casa de Votuporanga abriu quatro editais de processo seletivo para sete vagas de emprego. Para se cadastrar é necessário acessar o edital no site www.santacasavotuporanga.com.br. As vagas são para motorista (uma), farmacêutico (uma), estagiário de enfermagem (quatro) e auxiliar de limpeza (uma).

Para a vaga de motorista é necessário possuir no mínimo 18 anos, ensino médio completo, curso de transporte de emergência reconhecido pelo DETRAN e disponibilidade para trabalhar período diurno, noturno e aos finais de semana em regime de escala. O selecionado receberá R$1.483,19 + benefícios: vale alimentação de R$126. As inscrições vão até o dia 25 de junho.

Para a vaga de farmacêutico é necessário possuir no mínimo 18 anos, graduação em Farmácia, reconhecida pelo MEC e CRF ativo. O selecionado receberá R$2.146,43 + benefícios: vale alimentação de R$126. As inscrições vão até o dia 25 de junho.

Para as quatro vagas de estágio de Enfermagem é necessário possuir no mínimo 18 anos e estar cursando Graduação de Enfermagem, reconhecida pelo MEC. A bolsa estágio é no valor de R$600 + benefícios: vale alimentação de R$126. As inscrições vão até o dia 27 de junho.

Para a vaga de auxiliar de limpeza é necessário possuir no mínimo 18 anos, ensino fundamental completo, reconhecido pelo MEC e disponibilidade para trabalhar período diurno, noturno e aos finais de semana em regime de escala. O selecionado receberá R$1.095 + benefícios: vale alimentação de R$126. As inscrições vão até o dia 27 de junho. (Colaborou Gabriele Reginaldo)