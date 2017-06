Lista com os aprovados está disponível nos sites da Vunesp e do Centro Universitário de Votuporanga; aulas terão início em agosto

publicado em 26/06/2017

O resultado do Vestibular de Medicina da UNIFEV, para o ingresso na Instituição em agosto de 2017, foi divulgado nessa segunda-feira (dia 26), nos sites da Vunesp (vunesp.com.br) e do Centro Universitário de Votuporanga (unifev.edu.br). Os alunos aprovados irão compor a 6ª turma da graduação.

O Processo Seletivo, que aconteceu no dia 04 de junho, nas cidades de Votuporanga e São Paulo, contemplou 18 questões dissertativas, 50 objetivas de múltipla escolha e uma redação.

A lista com os nomes também foi divulgada nos murais do Campus Centro da Unifev. A segunda chamada acontecerá a partir do dia 10 de julho. A terceira e sucessivas chamadas terão início no dia 17 de julho.

Para participar da segunda e subsequentes chamadas, o candidato deve manifestar seu interesse pelas vagas remanescentes, preenchendo uma Declaração, disponível, exclusivamente, no site da Vunesp, a partir das 10 horas do dia 03 de julho. O prazo vence às 23h59 do dia 06 de julho, conforme o edital do Processo Seletivo, disponível no site: unifev.edu.br/site/editais, na aba “Outros Editais”.