publicado em 28/06/2017

Da redação

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) está ofertando diversas vagas de emprego para quem está em busca de oportunidades. São 59 vagas disponíveis nas mais diversas áreas em Votuporanga e mais cinco cidades da região: Santa Fé do Sul, Jales, Mirassol, São José do Rio Preto e Catanduva. Os interessados devem comparecer nos postos, levando carteira profissional, CPF, RG e número do PIS, para retirar uma carta de encaminhamento. Cada vaga tem um limite de emissão de cartas de encaminhamento, que é estabelecido pela empresa que está ofertando a vaga.

Em Votuporanga são ofertadas cinco vagas de emprego entre marceneiro de móveis, mecânico, funileiro de veículos (reparação), eletricista de instalações de veículos automotores e auxiliar administrativo. Os salários não foram informados. O PAT fica na rua Barão do Rio Branco, 4497. O horário de atendimento ao público é das 8h30 às 16h30. O telefone é o (17) 3421-4488.

Em Santa Fé do Sul o PAT tem uma vaga para enfermeiro. O PAT da cidade fica na rua Onze, 1.220. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3631-1782.

O PAT de Jales oferta uma vaga para auxiliar de limpeza. O PAT está localizado na rua Seis, 2163. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3632-2700.

Em Mirassol são 32 vagas para colhedor de laranja. O PAT de Mirassol fica na rua Padre Ernesto, 2147. Mais informações podem ser obtidas pelo (17) 3253-4070.

O PAT de São José do Rio Preto oferta uma vaga para instalador de som e acessórios de veículos. O PAT fica na rua Boa Vista, 666. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3235-1222.

Em Catanduva são 19 vagas de emprego entre torneiro CNC, pintor de automóveis, operador de moenda na fabricação de açúcar, cortador a mão, gerente comercial, técnico de enfermagem do trabalho, operador de máquinas-ferramenta convencionais, operador de cozedor a vácuo na refinação de açúcar, operador de centro de usinagem com comando numérico, mecânico de manutenção de máquina industrial, ferramenteiro, estoquista, retificador em geral, torneiro mecânico, eletricista de instalações de veículos automotores e operador de caldeira.

O PAT de Catanduva fica na av. Com. Antonio Stocco, 537. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3522-0017. (Colaborou Gabriele Reginaldo)