Alunos do curso de canto coral do Polo Votuporanga do Projeto Guri participaram da atividade socioeducativa “ECA Rock Nacional e Diretos de Crianças, Adolescentes e Juventude”, realizada na última terça-feira (20/6), no Balneário "Evaristo Mendes Seixas", localizado no município de Ibirá (SP).

O evento, que reúne música brasileira e conceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), estimula a reflexão e o empoderamento dos alunos do Projeto Guri e é parte de uma série de ações orientadas pela diretoria de desenvolvimento social da organização social de cultura “Amigos do Guri”.

Ao todo, cerca de 800 crianças e adolescentes compareceram ao evento, que reuniu alunos de 25 polos pertencentes à regional de São José do Rio Preto (SP).

De acordo com o diretor de desenvolvimento social da “Amigos do Guri”, Francisco Rodrigues, “o Estatuto da Criança e do Adolescente é um instrumento jurídico revolucionário no reconhecimento de crianças e adolescentes como sujeito de direitos”. “Ainda que enfrentemos diversos desafios para sua efetiva implementação, nosso Estatuto é reconhecido mundialmente por ser um dos mais completos e avançados instrumentos legais do mundo”, completou.

Realizada por meio do programa “Guri Consciente”, esta edição do “ECA Rock” procura não só promover a conscientização a respeito dos direitos das crianças e dos adolescentes, mas também incentivar o estudo da influência cultural dos movimentos musicais, desde a Jovem Guarda e o Tropicalismo, nas décadas de 1960 e 1970, passando pelo punk rock dos anos pós-Guerra do Vietnã, até as letras críticas que surgiram no cenário do rock brasileiro, em meio à crise mundial do petróleo, que conduziu à recessão econômica no país.

Sobre o Projeto Guri

Mantido pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, o Projeto Guri é considerado o maior programa sociocultural brasileiro. Em Votuporanga, o projeto oferece, nos períodos de contraturno escolar, cursos de canto coral, contrabaixo acústico, viola, violino e violoncelo, para crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos.

O Polo Votuporanga do Projeto Guri está sediado no Centro de Educação e Cidadania (CEC) “Leila Valquíria de Souza”, localizado à rua Aparecido Felício de Castro, nº 227, no Conjunto Habitacional Sonho Meu. As aulas do projeto acontecem às quartas e sextas-feiras, das 13h30 às 17h30. Para mais informações, o telefone é o (17) 3422-4288.