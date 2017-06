Alguns cruzamentos de ruas e marginais de Votuporanga estão recebendo novos sarjetões, dispositivos necessários para o escoamento da água das chuvas nas guias garantindo a conservação do pavimento e a vida útil do asfalto.

A Prefeitura de Votuporanga por meio da Secretaria Municipal de Obras, iniciou as obras na última sexta-feira (16/6) interrompendo o fluxo de veículos e pedestres nesses trechos, devido ao tempo necessário exigido para a secagem do material, que é de aproximadamente cinco dias.

Prefeitura pede cautela e compreensão aos munícipes durante o processo de execução dos serviços.

O secretário de Obras, Gilmar Aurélio reforça que os entulhos permanecem intencionalmente no entorno dos sarjetões a fim de bloquear a passagem de veículos sobre a área recentemente concretada e assim aguardar o endurecimento da massa. “Além da obstrução da via com parte desses entulhos, nossas equipes estão sinalizando a área para que o serviço seja executado em conformidade com as normas técnicas de engenharia. Entendemos que alguns transtornos estão sendo causados e pedimos a colaboração de todos”, solicita o secretário.

A previsão é de que as obras dos sarjetões sejam concluídas até o início do próximo mês, para que em seguida os serviços de recapeamento sejam executados.

As melhorias estão sendo executadas com recursos de uma emenda parlamentar de R$ 490 mil liberada pelo Governo Federal por indicação do Deputado Federal Floriano Pesaro. A contrapartida do município é de R$ 4,9 mil, totalizando R$ 495 mil em investimento.

Os seguintes entroncamentos estão sendo contemplados com novos sarjetões:

- rua Das Américas esquina com as ruas Javari e Oiapoc;

- rua Ivaí na esquina com as ruas Copacabana e Vicente Castrequini;

- rua Emílio Nogueira esquina com a rua Vicente Lupo;

- rua Mato Grosso nas esquinas da rua Alfredo Gorayb e Francisco de Souza e João Blaya;

- marginal Nasser Marão Filho esquina com a rua João E. Barboza;

- rua Sebastião Braga esquina com a rua Laureano;

- rua Guaporé esquina com a rua Uruguai;

- rua Paraíba esquina com a rua dos Ipês;