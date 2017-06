Pessoas que tiverem familiares ou amigos nascidos em Votuporanga e que tenham lutado no movimento podem entrar em contato com a Prefeitura e indicar seus nomes, assim como as provas da participação do soldado na Revolução. Uma homenagem será prestada em alusão aos combatentes.

Atualmente, a praça 9 de julho já homenageia Alfredo R. Simões, Anibal Martins, Aziz José Abdo, Felicio Gorayeb, Felipe Munhos, Hernani de Mattos Nabuco, Judith Freitas S. Saltini, Leônidas Pereira de Almeida, Luiz Saltini, Ofélia Catelli Jabur, Narciso Pelegrini, Olívio Araújo e Nelciades de Oliveira. Os nomes estão numa placa entronizada pelo prefeito Luiz Garcia De Haro em 9 de julho de 1976. Em 2010, o então prefeito Junior Marão inaugurou um obelisco em homenagem aos soldados na praça que fica localizada na avenida 9 de julho.

Contato pelo (17) 34059700, no Departamento de Comunicação ou pelo e-mail comunica@votuporanga.sp.gov.br