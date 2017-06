A Prefeitura de Votuporanga publicou no Diário Oficial desta sexta-feira (5/6) a primeira convocação de professores aprovados no processo seletivo 001/2017, cujas provas foram realizadas em maio. A publicação oficial determina que 27 profissionais se apresentem no dia 10 de julho, às 8 horas, na Secretaria Municipal da Cidade, localizada na Rua São Paulo, 3741.

Na ocasião, deverão ser apresentados uma série de documentos cuja relação está disponível no site da Prefeitura ( www.votuporanga.sp.gov.br ), item Cidadão/Concursos.

A contratação de professores da Educação Básica I por meio do processo seletivo será em caráter temporário. Os professores irão atuar na rede municipal de ensino infantil e fundamental, em salas da pré-escola ao 5º ano. A intenção da Administração é que os aprovados já iniciem os trabalhos em sala de aula na volta do calendário letivo do segundo semestre.

“Tivemos algumas modificações internas no início do ano com a estruturação administrativa da Secretaria Municipal da Educação que ocasionou a abertura de algumas vagas para professores. Para suprir a necessidade com agilidade a Prefeitura realizou processo seletivo, porém, paralelo a isso está sendo feito um concurso público para contratação em caráter efetivo”, explicou o secretário de Administração, Miguel Maturana Filho.

Outros concursos

Além deste processo seletivo, a Prefeitura de Votuporanga também já iniciou os preparativos para realização de outros dois, sendo um voltado para área da Educação - com 13 vagas (2 para Educador Infantil, 10 para PEB I e 1 para PEB II – Artes) - e outro para demais áreas da administração com 73 vagas. A previsão é de que as provas sejam realizadas ainda este ano.