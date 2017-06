Durante viagem a São Paulo nesta quinta-feira (29), o prefeito de Votuporanga João Dado, em reunião com o subsecretário da Casa Civil, Lucas Chioda, reforçou o pedido de liberação de R$ 1,6 milhão, oriundos do FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação) – da Secretaria de Estado da Educação, para construção de um Cemei no bairro Jardim das Carobeiras.

“Esta unidade de Educação Infantil oferecerá 200 vagas para crianças com idade entre zero e cinco anos e também atenderá às famílias que moram em outros residenciais entregues recentemente na região oeste da cidade, como Belo Horizonte I e II e Parque Boa Vista”, explicou o prefeito.

Segundo o prefeito, a reunião com o subsecretário foi muito produtiva. “Os pleitos foram encaminhados e ele declarou todo empenho e dedicação para as devidas soluções”, destacou Dado.

Jardim Itália

Outra unidade de Educação Infantil está em construção no Jardim Itália, extremo norte da cidade, que possibilitará abertura de 220 novas vagas também para crianças com idade até cinco anos. No local também serão atendidos alunos residentes no Jardim Barcelona, Jardim Roma e adjacências.