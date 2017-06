Os eventos solidários de Votuporanga ganharam um reforço extra. Na manhã desta terça-feira (20/6), no Centro Social, o prefeito João Dado e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Mônica Pesciotto de Carvalho, repassaram para entidades assistenciais e grupos religiosos do município 50 kits cozinha com equipamentos industriais adquiridos por meio de uma doação de R$ 50 mil feita pelo Fundo de Assistência Social da Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de SP (Fundafresp).

Compostos por fogão industrial de duas bocas, garrafão térmico de 12 litros, panela de pressão industrial de 22 litros e botijão de gás de 13 quilos, os kits serão utilizados para produção de alimentos aos atendidos e, especialmente, em eventos como almoços, jantares e vendas de pratos individuais, como as tradicionais galinhadas, visando arrecadação de verba para custeios. “Muitas das entidades não contavam com os materiais nas cozinhas ou os têm em tamanho e quantidade insuficiente. Esses equipamentos serão fundamentais para o trabalho de atendimento que esses grupos prestam em suas comunidades”, destacou Mônica.

Receberam os materiais 32 entidades e 18 grupos religiosos. Entre os beneficiados estão a APAE, Recanto Tia Marlene, Fonte Viva, Irmã Elvira, Frei Arnaldo, lares para idosos, Fisav, Catedral Nossa Senhora da Aparecida, paróquias, capelas e também Igreja Assembleia de Deus Madureira, Igreja Pentecostal Unida em Cristo, Igreja Batista, Igreja Apostólica Plenitude de Vida e muitas outras instituições.

A compra dos kits foi possível pelo repasse de R$ 50 mil feito pelo Fundo de Assistência Social da Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de SP (Fundafresp). Com sede em São Paulo, o Fundo foi criado pelo prefeito João Dado em 1994 quando era presidente da Afresp (Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo).

“No dia da minha posse, em 1º de janeiro, recebi a visita honrosa do atual presidente da entidade, Rodrigo Spada, que anunciou a intenção do repasse ao Fundo Social de Votuporanga. Ficamos muito felizes em poder fazer hoje esse repasse de maneira tão democrática, porque com R$ 50 mil pudemos beneficiar igualmente a todas as 50 entidades, num trabalho coordenado pela Mônica”, discursou o prefeito.

A entrega oficial do cheque foi feita no final de abril num grande evento realizado com a presença de Rodrigo Spada e entidades. O Fundafresp destina mensalmente a entidades de todo o Estado recursos que são adquiridos pela contribuição voluntária de mais de 2 mil agentes fiscais. Desde a criação do Fundo, já foram destinados R$ 14 milhões a mais de 1.300 entidades.