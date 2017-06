Foi aprovado pela Câmara de Vereadores nesta segunda-feira (12) o projeto de lei complementar de autoria do prefeito João Dado que prevê a limpeza gratuita das caixas d’água dos imóveis residenciais localizados na área urbana de Votuporanga.

O Programa “Caixa D’Água Limpa” consta das propostas do plano de governo do prefeito e será executado pela Saev Ambiental com o objetivo de limpar e higienizar cerca de 40 mil casas, uma vez ao ano.

Com a autorização do programa, a Prefeitura de Votuporanga abrirá o processo licitatório para a contratação da empresa responsável pela terceirização do serviço. A previsão inicial é abrir um processo licitatório para contratação de empresa especializada para a limpeza das caixas.

A limpeza será coordenada pela Saev Ambiental obedecendo à escala definida pela ordem de solicitação feita pelo morador através do Disque Caixa d’Água. Para o prefeito João Dado o município tem o dever de assumir a responsabilidade, dentro do que for possível no que tange à saúde pública. “Assumindo a limpeza das caixas d’agua dos imóveis residenciais, o município está cumprindo o seu papel de zelar pela qualidade de vida da população”.

Programa Pioneiro

Instituído pioneiramente no Brasil pelo município de Penápolis, o serviço de limpeza de caixas d’água, é realizado, pelo Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Penápolis (Daep) gratuitamente, em todos os imóveis do perímetro urbano que possuam o reservatório. Esse serviço é considerado essencial pelo Departamento, tendo em vista a contribuição de maneira direta e objetiva na saúde preventiva da população.