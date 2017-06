No dia 8 de agosto é comemorado o aniversário de Votuporanga. A cidade, fundada em 1937, completa em 2017 o aniversário de 80 anos. Para celebrar a data, a Prefeitura está elaborando o calendário de festividades prevendo inaugurações, atos oficiais, eventos esportivos e culturais, entre outros.

A pedido do prefeito João Dado, o Desfile Cívico voltará a ser realizado neste ano na rua Amazonas, na manhã de 8 de agosto (terça-feira), feriado de aniversário da cidade. “É um evento que acredito ser muito especial para toda a população e um momento muito simbólico, visto que chegamos a oito décadas de progresso e desenvolvimento. Merecemos uma festa como esta”, observa o prefeito.

Grupos e instituições da cidade já estão em contato com a Prefeitura para a formatação do desfile que deverá contar com fanfarras, presença de atiradores do Tiro de Guerra, estudantes, representantes das forças policiais, entre outros.