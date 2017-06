O padre foi diagnosticado com broncopneumonia causada por bactéria e endocardite, uma infecção no revestimento interno do coração

22/06/2017

Da redação

O padre Silvio Roberto dos Santos teve uma leve melhora no quadro clínico na tarde desta quinta-feira. Ele está internado desde o último domingo (4), no Hospital Beneficência Portuguesa, em São José do Rio Preto. O padre foi diagnosticado com broncopneumonia causada por bactéria e endocardite, uma infecção no revestimento interno do coração.

Segundo a família do padre, ele segue na Unidade de Terapia Intensiva, a UTI, com a sedação sendo retirada gradativamente. “Ele está reagindo. Continua na UTI e respira com ajuda de aparelhos. Queremos ressaltar que esse é um tratamento longo e requer muitos cuidados hospitalares. Mas estamos otimistas e confiantes que Jesus, médico dos médicos, dará a cura para nosso tão amado padre Silvio”, afirmaram os familiares.

Eles ainda agradeceram todas as orações e manifestações de carinho das pessoas. “Nossa fé e a solidariedade de vocês é que nos sustentam. Que Deus abençoe cada um com muita saúde e paz”, disseram. (Colaborou Gabriele Reginaldo)