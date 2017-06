Foi informado hoje, às 18h, pela família do padre Silvio Roberto dos Santos que o pároco teve uma discreta melhora, embora ainda necessite de cuidados intensivos

publicado em 29/06/2017

Da redação

Foi informado hoje, às 18h, pela família do padre Silvio Roberto dos Santos que o pároco teve uma discreta melhora, embora ainda necessite de cuidados intensivos. “Continua respirando com a ajuda de aparelhos, está voltando gradativamente da sedação, reagiu a estímulos, está recuperando a consciência e até esboçou um sorriso”, afirmaram os familiares.

O padre Silvio passou por cirurgia de traqueostomia nesta última terça-feira. Ele foi diagnosticado com broncopneumonia causada por bactéria e endocardite, uma infecção no revestimento interno do coração, e está internado no Hospital Beneficência Portuguesa desde o último dia 4.

Os familiares reforçaram que não liguem no hospital para ter notícias do padre e orientaram para que aguardem as visitas e as informações dos familiares. “Tenham calma e paciência. Tenhamos fé que tudo dará certo. Agradecemos todas as manifestações de carinho, orações, ligações, mensagens, enfim, agradecemos todo o carinho, amor e atenção”, disseram. (Colaborou Gabriele Reginaldo)