publicado em 26/06/2017

Os familiares do padre Silvio Roberto dos Santos informaram que ele passará por uma traqueostomia nesta terça-feira, às 17h. Eles pedem calma e tranquilidade de todos neste momento.

“O que nos resta neste momento é intensificar nossas orações para que dê tudo certo neste procedimento, para que o padre Silvio tenha forças e calma e para que toda a equipe médica seja abençoada por Deus”, afirmaram.

O padre Silvio Roberto dos Santos está internado no Hospital Beneficência Portuguesa desde o último dia 4. Ele foi diagnosticado com broncopneumonia causada por bactéria e endocardite, uma infecção no revestimento interno do coração.





“Abraço simbólico no hospital”

Neste domingo, às 16h30, foi realizado novamente o “Abraço simbólico no hospital”, uma corrente de orações, para o padre Silvio Roberto dos Santos. Diversos fiéis, familiares e amigos se reuniram no cruzamento das ruas XV de Novembro e Luís Vaz de Camões, em São José do Rio Preto, no Hospital Beneficência Portuguesa.