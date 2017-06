“A equipe médica que acompanha o Padre Silvio Roberto informou que ele continua na UTI, entubado, sedado, monitorado”, explicou a assessoria

publicado em 21/06/2017

Da redação

O padre Silvio Roberto dos Santos, que está internado desde o último domingo (4) no Hospital Beneficência Portuguesa, em São José do Rio Preto, segue na UTI. Segundo a assessoria de comunicação da Paróquia Menino Jesus de Praga, em que o pároco atua, além da broncopneumonia causada por bactéria, foi constatado que ele está com endocardite, uma infecção no revestimento interno do coração.

“A equipe médica que acompanha o Padre Silvio Roberto informou que ele continua na UTI, entubado, sedado, monitorado”, explicou a assessoria.

Para a melhora do padre, familiares pedem que os fiéis intensifiquem as orações pela saúde do padre. “E agradece todas as manifestações de carinho, amizade, orações e, sobretudo o amor que todos demonstram a ele”, disse a assessoria da paróquia.

A equipe médica pede a compreensão de todos porque não serão permitidas visitas. (Colaborou Gabriele Reginaldo)