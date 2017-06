Inauguração do novo espaço está prevista para o começo de 2018; investimento é de, aproximadamente, R$ 2,3 milhões

publicado em 29/06/2017

As obras que abrigarão o Complexo Poliesportivo da UNIFEV, na Cidade Universitária, terão início no próximo dia 10 de julho. O novo espaço, que atenderá o Colégio Unifev e os cursos da área da Saúde da Instituição, possui um investimento estimado de R$ 2,3 milhões.

De acordo com o engenheiro civil responsável pelo projeto, Prof. Me. José Afonso Rocha, que também é coordenador da graduação em Engenharia Civil da UNIFEV, até o momento, o que estava sendo feito no local era a delimitação da área, por meio da instalação de alambrados e de galerias para drenagem das águas pluviais.

“A próxima etapa, portanto, é o início, de fato, da construção do Complexo, que abrange serviços de sondagem e remoção de rede elétrica, bem como a implantação do canteiro de obras, local onde é feita toda a logística de apoio para a edificação”, explicou.

Ainda segundo Rocha, os projetos estão sendo desenvolvidos em parceria com os Núcleos de Engenharia Civil e de Engenharia Elétrica, recém-implantados no Centro Universitário de Votuporanga.

O espaço, cuja área total é de 2.198,42 m², prevê a construção de um conjunto aquático infantil, uma quadra poliesportiva com outra piscina maior, um quiosque e uma quadra de areia. Além da Rocha, o projeto é assinado pelo arquiteto e docente da Instituição Prof. Esp. Celso Adalberto Zuanazzi.

Para a diretora do Colégio Unifev, Profa. Esp. Terezinha Joana de Carvalho Amaral, a Escola é a única de toda a região a oferecer aos seus alunos um ambiente completo de ensino, aliando as atividades escolares à prática saudável do esporte.

“A criação do Complexo Poliesportivo reafirma o compromisso da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) em proporcionar educação de excelente qualidade aos nossos estudantes. Tudo está sendo feito para eles e por eles”.

Segundo o Diretor-Presidente da FEV, médico-veterinário Dr. Celso Luiz Alves dos Santos, a inauguração do novo espaço está prevista para o fim de 2017. “Estamos nos organizando para que o local comece a funcionar juntamente com o início das aulas. O Complexo Poliesportivo será um centro de referência esportiva para Votuporanga e região”.