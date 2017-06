O hospital informou que a mudança de diretoria ainda não ocorreu porque o prazo foi prorrogado

22/06/2017

Segundo o provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, dois nomes foram indicados para a nova formação

A Santa Casa de Votuporanga, que é referência para 53 municípios da região, terá nova diretoria após o dia 15 de julho deste ano. O hospital informou que a mudança de diretoria ainda não ocorreu porque o prazo foi prorrogado. O mandato será de dois anos: biênio 2017/2019.

Segundo o provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, em entrevista à Rádio Cidade, dois nomes foram indicados para a nova formação. O advogado e presidente da Associação Comercial de Votuporanga, Celso Penha Vasconcelos, será indicado como o novo tesoureiro do hospital. Já Marcos Antônio Garcia, voluntário do leilão do hospital, será indicado para a função de primeiro secretário.

“São pessoas queridas na sociedade que aceitaram esse desafio. Será uma mudança na diretoria com nomes que agregarão o hospital”, afirmou o provedor.

A assessoria de comunicação do hospital informou que Luiz Fernando Góes Liévana permanecerá como provedor da Santa Casa de Votuporanga e que os projetos para o hospital só poderão ser definidos após a definição da nova diretoria.

De acordo com a assessoria, a chapa que está em formação será apresentada em breve ao Conselho Administrativo do Hospital. “É o órgão que elege e empossa a diretoria executiva”, explicou.





Atual diretoria

A atual diretoria é composta por Luiz Fernando Góes Liévana (provedor), Carlos Humberto Tonanni Marão (1º Vice Provedor), Euclides Facchini Filho (2º Vice Provedor), Marcelo José Madrid (1º Tesoureiro), Waldecy Bortoloti (2º Tesoureiro), Edson Prates (3º Tesoureiro), Santo Billalba Junior (1º Secretário), Carlos Roberto de Biazi (2º Secretário), Helton Renato Borges (3º Secretário) e pelos diretores Renato Gaspar Martins, Eduardo Pardo da Costa, Luiz Alberto Mansilha Bressan, Valmir Antonio Dornelas e Rubens Calil Pereira.

