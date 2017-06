Neste ano, foram arrecadados os seguintes alimentos: arroz, feijão, leite e enlatados (ervilha, milho, extrato de tomate)

publicado em 22/06/2017

Neste ano, os fiéis das sete paróquias conseguiram arrecadar mais de seis mil toneladas de alimentos para o hospital (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline Ruiz





Como forma de solidariedade, diversas paróquias do país doaram alimentos para famílias carentes e instituições durante a solenidade de Corpus Christi, celebrada no dia 15 de junho. Em Votuporanga, os fiéis arrecadaram mais de seis toneladas de alimentos para o Hospital de Câncer de Barretos, entidade mantida pela Fundação Pio XII e que atende milhares de pessoas de todo o Brasil, inclusive muitos votuporanguenses.

No fim da tarde de ontem, várias pessoas foram até o Centro Paroquial de Eventos Nossa Senhora Aparecida para ajudar a carregar o caminhão que levará as doações para Barretos. Segundo Marlene Barbin, idealizadora da campanha que acontece há mais de 10 anos, a expectativa foi superada. “Conseguimos arrecadar mais que o ano passado, felizmente os votuporanguenses vestem a camisa e são muito solidários”, contou.

Neste ano, foram arrecadados os seguintes alimentos: arroz, feijão, leite e enlatados (ervilha, milho, extrato de tomate). “As doações de alimentos para o Hospital do Câncer de Barretos tiveram início em 2007, mas há muito tempo é comum a doação de alimentos como gesto concreto em Corpus Christi”, completou Marlene.

A quantidade arrecadada parece grande, porém, ressaltou Marlene, vai conseguir suprir a demanda do hospital por apenas uma semana. “Mais de mil pessoas passam por dia pelo hospital e, além dos pacientes, as doações são direcionadas também para os acompanhantes, por isso que essa ajuda é de extrema importância para eles”, disse.

Além de alimentos, pela primeira vez os fiéis também doaram livros, cadernos, canetas e lápis para as crianças que estão em tratamento na instituição. “Conversamos com os funcionários do hospital e eles disseram que esses materiais estavam em falta. As crianças gostam muito de desenhar e pintar”, finalizou.