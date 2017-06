Banco do Povo terá R$ 440 mil em linha de crédito para oferecer a pessoas físicas e jurídicas – pequenos e microempreendedores

publicado em 14/06/2017

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

A Prefeitura de Votuporanga está autorizada a transfe rir R$ 40 mil para o Fundo de Investimento de Crédito Produtivo Popular de São Paulo – Banco do Povo Paulista. A proposta do Poder Executivo foi aprovada na noite de anteontem, na Câmara Municipal.

Segundo o projeto, a transferência é a contrapartida do município aos recursos que serão alocados pelo Governo do Estado de São Paulo no montante de R$ 400 mil. O Banco do Povo terá R$ 440 mil em linha de crédito para oferecer a pessoas físicas e jurídicas – pequenos e microempreendedores, inclusive os microempreendedores individuais ou informais.

De acordo com o prefeito João Dado, o valor adquirido na linha de crédito pode servir como capital de giro ou compra de equipamentos necessários para o trabalho, como um forno ou computadores, por exemplo. “Além disso, aqueles que têm portões irregulares ou calçadas que desrespeitam ao Código de Obras poderão utilizar essa verba para as adequações, oferecendo assim maior segurança a sua família, aos seus clientes e pedestres, atendendo dessa forma à legislação federal e à lei municipal criada em 2011 que tem como maior objetivo prezar pela integridade física das pessoas”, explicou.

Conforme a Prefeitura, o valor solicitado pelo empresário ao Banco do Povo poderá ser parcelado em até 24 vezes. “Teremos um aporte para que a pessoa faça as correções necessárias já e possa pagar em até dois anos”, acrescentou Dado. Uma linha de crédito solicitada no valor de R$ 600 poderá ser paga em até 24 vezes de R$ 25, por exemplo.

O Banco do Povo Paulista atua no segmento de microcrédito. Pessoas físicas, jurídicas e associações ou cooperativas produtivas ou de trabalho podem se beneficiar dos recursos.