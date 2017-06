Diferente do ano passado, Votuporanga terá temperaturas mais baixas e períodos chuvosos; hoje a mínima deve chegar aos 15°C

publicado em 21/06/2017

Aline Ruiz

O inverno começou oficial mente à 1h24min desta quarta-feira (21), mas Votuporanga já vivencia desde maio algumas características comuns da estação, como episódios de tempo fechado, vento forte e baixas temperaturas. Na manhã de ontem, o último dia do outono já foi sem sol e com muita neblina, registrando o mínimo de 16°C e máxima de 26°C.

Em conversa com o A Cidade, o professor de Geografia e Planejamento Urbano, Fernando Antunes, explicou que neste ano o inverno será atípico e marcado por baixas temperaturas e períodos chuvosos. “No ano passado, a estação foi menos fria e mais seca, porém neste ano a situação será diferente devido a La Niña, que consiste na diminuição das temperaturas, fenômeno oposto ao El Niño”, explicou.

Algumas regiões do Estado terão temperaturas ainda menores, como a de Itapetininga, que deve ter mínima de 8°C, e da serra da Cantareira, com mínima de 5°C. Em outras áreas, no entanto, os termômetros ainda marcarão em torno de 28°C, como em Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Votuporanga.