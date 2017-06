Alessandro Oliveira contou que só se salvou porque foi avisado sobre a linha e conseguiu se proteger com o braço

publicado em 20/06/2017

Aline Ruiz

Alessandro Oliveira, de 42 anos, teve o pescoço cor tado por uma linha de pipa com cerol. O acidente aconteceu no fim da tarde do último sábado (17), no bairro Estação, próximo ao campo da ferroviária. A vítima contou para o A Cidade que escapou da morte porque o motorista de um carro o avisou sobre a linha, com isso ele conseguiu se proteger com o braço, mas, mesmo assim, sofreu um pequeno corte na região do pescoço.

Em conversa com o A Cidade, Alessandro contou que estava indo para o trabalho quando aconteceu o acidente. “Eu estava pilotando uma Biz quando o motorista de um carro me avisou sobre a linha, nesse momento eu coloquei o braço na frente, mas ainda assim pegou no meu pescoço, por muito pouco que não aconteceu algo pior”, revelou.

Alessandro afirmou que o susto foi grande e que na hora não conseguiu pensar em uma solução. “Fui para o trabalho e só quando fiquei mais calmo que pensei em tirar uma foto, não fui na Polícia Militar fazer boletim de ocorrência e nem nada, porque os responsáveis já teriam fugido”, explicou.

Segundo Alessandro, é comum a presença de crianças e adolescentes soltando pipa naquela região. “Todos os dias eles soltam e isso é um perigo, porque tem cerol, o que pode matar alguém”, finalizou.

Fiscalização

Questionado, o tenente da Polícia Militar, Ednei Ozório, afirmou que o uso e venda do cerol é proibido, porém isso ainda existe no município. “Quando isso acontece as partes são apresentadas na Central de Flagrantes, algumas vezes é feito periclitação de vida, dependendo do caso”, contou.

O tenente afirmou ainda que sempre há denúncias por meio do 190, porém é quase impossível realizar o flagrante. “ A viatura vai até o local para constatar se há tal conduta, mas por se tratar de crianças em meio a locais desertos, quase sempre não conseguimos surpreender os adolescentes, pois a viatura é muito ostensiva, de longe eles veem e se escondem”, reforçou.