A previsão de temperatura mínima para os próximos dias fica entre 13ºC e 14ºC

publicado em 13/06/2017

Da redação

Ao que tudo indica, o frio que está fazendo em Votu poranga deve seguir nos próximos dias. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, a previsão de temperatura mínima para terça-feira, quarta-feira e sexta-feira é de 14º C. Na quinta-feira, a previsão mínima é de 13ºC. As temperaturas máximas variam de 26ºC à 29ºC.

Segundo o IPMet – Centro de Meteorologia de Bauru, até quarta-feira terá a formação de nebulosidade e de chuvas com trovoadas isoladas no interior do estado de São Paulo devido as áreas de instabilidade no interior do continente.

Nos termômetros de Votuporanga é possível observar as temperaturas que a cidade está registrando. Na manhã de ontem, o termômetro localizado no início da avenida João Gonçalves Leite marcava 14ºC.

Ontem, nas ruas, os votuporanguenses se esconderam do frio e da chuva das mais variadas formas, com agasalhos e guarda-chuvas. Mas o inusitado ficou por conta de uma passageira com um cobertor em uma moto. O registro foi feito na esquina das ruas Itacolomi e Bahia, na região central de Votuporanga.

Chuva

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a probabilidade de chuva para esta terça-feira e quarta-feira é de 80%. Hoje podem ocorrer pancadas de chuva à tarde. Amanhã podem ocorrer pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. De quinta-feira até domingo não deve chover, segundo o INPE.