Acordo foi formalizado na manhã da última sexta-feira (dia 23), no Campus Centro, na presença de gestores da Instituição e representantes do banco

publicado em 26/06/2017

A Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) assinou, na manhã da última sexta-feira (dia 23), um contrato licitatório com o Santander, para a prestação de serviços bancários.

O acordo foi formalizado durante uma reunião realizada no Campus Centro, na presença do Diretor-Presidente da FEV, médico-veterinário Dr. Celso Luiz Alves dos Santos, do controller da Instituição, Paulo Gil Guimarães, dos gerentes comerciais do Santander Universidades da região de São José do Rio Preto, José Augusto Lahóz do Prado e Norton Lima, e da gerente geral do banco – unidade UNIFEV, Patrícia Roncolato da Cunha Sanches.

O contrato, cuja vigência é de cinco anos, prevê a prestação de serviços, tais como gerenciamento da folha de pagamento dos colaboradores da Fundação Educacional de Votuporanga e da Fundação Rádio Educacional de Votuporanga (FREV), bem como a centralização da arrecadação de todas as mensalidades e taxas escolares do Centro Universitário de Votuporanga e do Colégio Unifev, e da movimentação financeira das contas correntes da FEV e FREV.

De acordo com o Diretor-Presidente da FEV, todo o processo de contratação aconteceu por meio de licitação, na modalidade pregão presencial – Melhor Oferta de Preço, o que garante a transparência do procedimento.

“A parceria entre a Fundação e o Santander teve início ainda em 2003, durante o meu primeiro mandato, ocasião em que uma unidade do banco foi inaugurada na UNIFEV. Anteriormente, a FEV possuía um Convênio de Colaboração Acadêmica com o Santander. Hoje, assinamos um Contrato de Colaboração, que obedece às especificações de licitação”, explicou.

O gerente de universidades, José do Prado, disse estar satisfeito com a renovação da parceria. “O Santander Universidades é o principal eixo de responsabilidade social corporativa do banco. É gratificante continuar prestando serviços a uma Instituição de excelente qualidade como a UNIFEV”.