No período de férias, o fluxo de veículos e pedestres aumenta, o que torna o trânsito mais intenso e movimentado. A Prefeitura de Votuporanga, pensando nos riscos deste período, promove por meio da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança a Campanha “Férias em Trânsito”.

A partir do próximo sábado (24/6) ações educativas serão realizadas para alertar a população sobre a importância das condutas adequadas no tráfego. A Campanha segue até o final de julho e terá a parceria do Tiro de Guerra 02-088.

Agentes de trânsito e da zona azul, e atiradores do TG farão intervenções pontuais em locais movimentados da cidade para chamar a atenção de motoristas e pedestres quanto aos cuidados que devem ser adotados para o trânsito seguro. Serão realizadas mobilizações como, por exemplo, o uso da “mãozinha” com os dizeres “Pare! Dê preferência ao pedestre” para facilitar a travessia de pacientes que trafegam aos arredores do Ambulatório Médico de Especialidade (AME), orientações e abordagens com entrega de informativos em frente ao Supermercado Santa Cruz do centro e nas esquinas entre as ruas Pernambuco e Santa Catarina.

A campanha busca a conscientização de condutores, passageiros, ciclistas e pedestres, é o que explica o secretário de Trânsito Jair de Oliveira. “O objetivo desta ação é atingir o máximo de pessoas propondo condutas mais seguras, e advertindo sobre os cuidados na prevenção de acidentes e na preservação de vidas”, destaca o secretário.

Conscientização nas escolas

No mês passado, agentes de trânsito da Secretaria, bem como todo o corpo técnico da pasta, estiveram ainda mais presentes nas escolas com ações educativas programadas pelo movimento Maio Amarelo. Cerca de 2 mil alunos de escolas municipais, estaduais e particulares receberam orientações sobre condutas seguras e adequadas no trânsito.