Alunos dos cursos de música se apresentam na Concha Acústica, na quinta-feira (22); oficinas de bateria e percussão popular acontecem no sábado (24)

publicado em 18/06/2017

A agenda da Escola Municipal de Artes “João Cornachione ‘Oscarito’” está repleta de atividades para a próxima semana. Na quinta-feira (22), a instituição apresentará ao público uma amostra das atividades desenvolvidas em seus cursos regulares de música, numa audição gratuita, que será realizada a partir das 20h30, no palco da Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”.

Ao todo, quase uma centena de alunos participará da apresentação, que marca o encerramento do primeiro semestre letivo de 2017 dos projetos coordenados pela Secretaria Municipal da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga.

O evento é uma boa oportunidade para quem gosta de música conhecer de perto o desempenho dos artistas votuporanguenses, atualmente em fase de formação, em segmentos diversos, como: violão popular, flauta doce, percussão e bateria, e, ainda, instrumentos de orquestra, como violino, viola, violoncelo e contrabaixo acústico.

No repertório, músicas populares bastante conhecidas e temas de filmes com arranjos específicos para pequenas orquestras.

Oficinas

Já na tarde de sábado (24), a escola promove, em sua sede, uma série de oficinas gratuitas, voltadas para crianças, adolescentes e adultos interessados em aprender um pouco mais a respeito da execução de bateria e percussão popular. As atividades têm como público-alvo pessoas que já tiveram algum contato anterior com os instrumentos e desejam aprimorar seus conhecimentos de maneira prática.

As inscrições devem ser feitas no local, com alguns minutos de antecedência ao início das atividades. A programação terá início às 13h, com uma oficina de percussão popular de nível iniciante, para crianças com idade entre 6 e 10 anos. A atividade inclui práticas de construção de ritmo básico, contagem de tempos e introdução à percepção rítmica.

Já às 14h, é a vez da oficina de percussão popular de nível intermediário, que atenderá a participantes a partir dos 11 anos de idade. Será desenvolvida uma execução coletiva, utilizando diversos instrumentos percussivos, juntamente com áudios de canções da Música Popular Brasileira, a fim de que os inscritos possam observar e conhecer melhor as etapas formais de uma composição, como ritmo, dinâmica e andamento.

Por fim, a partir das 15h30, será ministrada uma oficina de bateria de nível avançado, direcionada para adolescentes e adultos, a partir dos 12 anos de idade e que já tenham conhecimento prévio em leitura rítmica e algum contato anterior com instrumentos percussivos. Nessa atividade, serão desenvolvidas práticas de pesquisa a respeito do papel da bateria no gênero musical pop rock, com exposição de exemplos de composições e do legado de bateristas inovadores, análise de partituras e dicas de como criar duetos para bateria.

Para mais informações a respeito das oficinas, o telefone da Escola Municipal de Artes é o (17) 3422-4288.

Serviço

Audição Musical da Escola Municipal de Artes - Encerramento do 1º semestre letivo de 2017

Data: Quinta-feira (22/6)

Local: Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”

Horário: 20h30

Realização: Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo

Evento gratuito | Classificação Livre

Oficinas de Bateria e Percussão Popular

Data: Sábado (24/6)

Local: Escola Municipal de Artes “João Cornachione ‘Oscarito’” (R. São Paulo, 3546 – Patrimônio Novo)

Percussão Popular – Nível Iniciante

Horário: das 13h às 14h

Faixa etária: de 6 a 10 anos

Percussão Popular – Nível Intermediário

Horário: das 14h às 15h30

Faixa etária: a partir de 11 anos

Bateria – Nível Avançado

Horário: das 15h30 às 17h

Faixa etária: a partir de 12 anos

Realização: Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo