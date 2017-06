O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rolandinho Nogueira, participou na noite de quarta-feira (21/6), da aula inaugural da nova turma da Escola de Eletricistas, na campus do Instituto Federal do Estado de São Paulo. A escola é fruto da parceria entre a Prefeitura, por intermédio da Secretaria, IFSP e a concessionária de energia elétrica, Elektro.

"Ao assumir a administração municipal, o prefeito João Dado fez questão de manter a parceria que possibilita a Escola de Eletricistas, não apenas por ser um curso gratuito, mas principalmente por ele ser um meio de geração de renda e de capacitação de pessoas da comunidade, o que vai ao encontro do programa de Educação Profissional lançado no início da sua gestão", diz Nogueira.

O secretário lembra que os participantes terão mais oportunidades de serem incorporados ao mercado de trabalho e até na própria empresa concessionária de energia, a Elektro, já que os cursos são destinados à formação de eletricistas instaladores residenciais e também de distribuição. Das 623 inscrições, através de um processo seletivo coordenado pelo IFSP, foi formada a quinta turma com 40 alunos, sendo que o curso terá a duração de um ano, com aulas de segunda a sexta-feira, no período noturno.

De acordo com o Diretor Geral do IFSP, Marcos Furini, a Escola de Eletricista já formou 96 pessoas em Votuporanga, desde a primeira turma iniciada em 2014. O programa da Elektro em parceria com os municípios é realizado em diversas cidades capacitando homens e mulheres para o mercado.