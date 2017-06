O “III Encontro de Profissionais da Beleza.Com Saúde” será nesta segunda-feira (26/6) a partir das 7h30, no auditório da Associação Comercial de Votuporanga (ACV). A capacitação voltada aos profissionais da área de beleza e estética, como manicures, pedicures, podólogos, esteticistas, cabeleireiros, tatuadores, barbeiros, entre outros, é gratuita e coordenada pela Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal da Saúde.

Não é necessária inscrição prévia, basta dirigir-se até o local na data e horário do encontro. O objetivo é orientar os profissionais formais e informais sobre as noções de biossegurança, avaliando e reduzindo possíveis riscos à saúde dos clientes e dos trabalhadores, por meio da adoção de procedimentos que garantam mais segurança aos ambientes de trabalho. Todos os participantes serão certificados.

Serão abordados assuntos voltados para as boas práticas na rotina de trabalho na área da beleza, e norteando os profissionais quanto aos riscos de contaminação e prevenção de doenças infectocontagiosas dentre elas, as micoses, hepatites B e C, e HIV/AIDS.

Orientações importantes na rotina e organização do trabalho dos profissionais do ramo serão repassadas, propondo recursos que otimizem a limpeza do ambiente, a higienização pessoal, o uso correto de equipamentos de proteção individual, a saúde do trabalhador, a esterilização adequada dos instrumentos, assim como o descarte apropriado dos resíduos serão repassados.

O curso será realizado a partir das 7h30 no auditório da Associação Comercial, localizado à rua Mato Grosso nº 3531. Mais informações pelo (17) 3405-9787.