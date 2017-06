Em maio, o ataque hacker que ficou famoso no mundo infectou 98 dos 170 computadores disponíveis no Fórum

publicado em 15/06/2017

Além do Fórum da Comarca, empresas de Votuporanga foram vítimas do ataque hacker que contaminou computadores no mundo inteiro. Não se sabe ao certo o número de repartições que sofreram o ataque na cidade, mas, pelo menos, cinco casos são confirmados.

Em conversa com o A Cidade, Juny Figueiredo, que é pós-graduado em segurança da informação, explicou que o ciberataque usou um vírus do tipo ransomware, o mesmo que atingiu países como Espanha, Reino Unido, Turquia, Ucrânia, Rússia e também o Brasil, onde o problema foi detectado em vários estados. O ransomware é um tipo de vírus que, quando entra em um sistema, restringe o acesso e cobra um valor “resgate” para que o usuário possa voltar a acessá-lo. No ataque, os hackers pedem bitcoins para devolver os dados roubados, que é uma moeda que só circula na internet. Atualmente já há várias empresas que mandam uma espécie de cartão de crédito que não está atrelado a uma conta bancária, mas a uma carteira de bitcoins. “Após infectado, a melhor coisa mesmo é formatar o computador, mesmo porque não dá para saber se pagando, haverá alguma garantia de acesso novamente”, explicou.

Juny atendeu cerca de cinco casos em Votuporanga, e ninguém pagou o resgate, então todas as máquinas foram formatadas.

Sobre como tentar evitar vírus no computador, Juny destaca que é importante manter o antivírus do computador sempre atualizado, além de ter um firewall muito bom. Outra dica é sempre fazer backup de tudo, porém salvá-lo em outra máquina de preferência em outro local.

O servidor da empresa Imagem Comunicação Visual foi vítima do ataque. De acordo com o proprietário da empresa, Fabiano César Casemiro. “De repente, chegamos aqui, não conseguíamos acessar e constava ainda a cobrança do resgate de cerca de 2 mil dólares”, comentou. O empresário buscou serviço especializado, que recomendou a formatação dos computadores. “Foram de 3 a 4 dias para resolver tudo. Precisamos refazer serviços de meses”, disse.

Fabiano observou que tem um equipamento de ótima qualidade, sempre com tudo atualizado, mesmo assim sofreu o ataque. “Atrapalhou bastante, porque perdemos tudo o que tínhamos de julho para cá”, falou.