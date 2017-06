Diretores da Associação Comercial de Votuporanga - ACV estiveram na manhã desta sexta-feira (23) numa das empresas que mais gera empregos na região

publicado em 23/06/2017

A empresa Vikstar Contact Center tem 1,2 mil funcionários em atendimento de call center para a empresa Vivo (Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Diretores da Associação Comercial de Votuporanga - ACV estiveram na manhã desta sexta-feira (23) numa das empresas que mais gera empregos na região. Inaugurada no final de 2016 em Votuporanga, a empresa Vikstar Contact Center tem 1,2 mil funcionários em atendimento de call center para a empresa Vivo. No Brasil, conta com quase 14 mil contratados em seis unidades, sendo três em São Paulo, uma em Teresina e uma em Londrina.

Os números foram informados por Juliano Basílio, diretor da unidade local instalada anexa às obras do shopping na marginal Nasser Marão. A apresentação foi acompanhada pelo presidente da ACV, advogado e empresário, Celso Penha Vasconcelos e vários outros empresários membros da diretoria e do Conselho Consultivo, além do Secretário de Desenvolvimento Econômico Rolandinho Nogueira.

“Nossa expectativa é empregar até o final do ano, em Votuporanga, cerca de 2,5 mil pessoas. Estamos expandindo a unidade aos poucos, ampliando o quadro de funcionários e a capacidade de atendimento, mas já somos destaque no cenário nacional pela moderna arquitetura aqui implantada e também por nossos indicadores de qualidade no atendimento. Em maio, ficamos em segundo lugar entre os 16 call centers que prestam serviço para a Vivo no Brasil”, contou Basílio. A engenharia adotada no prédio da Vikstar em Votuporanga é considerada referência por permitir excelente acústica. “Esse prédio tem sido um modelo para outros call centers”, afirmou Juliano.

O fomento da economia local com a geração de emprego e renda proporcionada pela Vikstar foi outro destaque comentado na visita. Dos 1,2 mil funcionários, 300 deles são de cidades vizinhas e todos passam por treinamentos. “Além de frequentarem nosso comércio e comprarem em nossas lojas, a presença deles também traz efeitos para os setores de transporte, imobiliário e alimentício. Outro fator positivo é quanto à procura por cursos superiores em nossas faculdades e o treinamento que todos fazem quando ingressam no Call Center. Se eles não permanecerem na empresa, estarão, com certeza, mais capacitados para buscarem uma nova vaga em nosso mercado”, observou o presidente da ACV, Celso Penha Vasconcelos.

Segundo o Caged – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Votuporanga gerou 50 novas vagas de emprego em maio, mantendo uma variação positiva nos últimos 12 meses. No total do ano são 4779 contratações e 3952 demissões, resultanto num saldo positivo de 827 vagas criadas.