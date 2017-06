O primeiro passo para adotar uma criança é procurar a Vara de Infância e Juventude; a idade mínima para se habilitar é 18 anos

publicado em 15/06/2017

O processo para adotar uma criança no Brasil é repleto de burocracia, além de ser bastante demorado. Mesmo assim, na fila de espera para adoção na Vara da Infância da Criação e Juventude de Votuporanga constam 55 casais. Destes, 22 já estão em processo mais avançado.

De acordo com a Vara da Infância e Juventude, dos 55 casais, 22 estão passando pelo estágio de convivência com a criança ou adolescente, pelo prazo que a autoridade judiciária fixar, observadas as peculiaridades de cada caso.

O primeiro passo para adotar uma criança é procurar a Vara de Infância e Juventude. A idade mínima para se habilitar à adoção é 18 anos, independentemente do estado civil, desde que seja respeitada a diferença de 16 anos entre quem deseja adotar e a criança a ser acolhida. Os documentos necessários são: identidade; CPF; certidão de casamento ou nascimento; comprovante de residência; comprovante de rendimentos ou declaração equivalente; atestado ou declaração médica de sanidade física e mental; certidões cível e criminal.

Depois, é preciso fazer uma petição – preparada por um defensor público ou advogado particular – para dar início ao processo de inscrição para adoção (no cartório da Vara de Infância). Só depois de aprovado, o nome será habilitado a constar nos cadastros local e nacional de pretendentes à adoção.