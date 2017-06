A nova diretoria da Associação Amor Exigente permanece no cargo até maio de 2018

publicado em 18/06/2017

Daniel Castro

Com 27 anos de história em Votuporanga, a Associação Amor Exigente deu posse a sua nova diretoria. Na reunião da noite de quinta-feira (15), a nova presidente, Maria Tereza Moro Sampaio assumiu o cargo, que ocupará até maio de 2018.

Além da presidente, foram empossados Ideval Geraldo Freitas (vice), José Carlos Lui (1º secretário), Joana Darc Costa (2ª secretária), Nasser José Borges (1º tesoureiro), José Antônio Vilar Morini (2º tesoureiro) e Walter Francisco Sampaio Filho (diretor de patrimônio). No Conselho Fiscal, estão Paulo Roberto Silva, Raimundo dos Santos e Sueli Magossi. Já as suplentes do Conselho são Sirlei Amaral de Souza, Maria Francisca Silva e Águida Aparecida da Silva.

As reuniões da entidade são realizadas toda quinta-feira, às 20h, no Salão Paroquial da Catedral, localizado na rua Alagoas.

A Associação trabalha com famílias “quem tem qualquer tipo de problema, como por exemplo relacionamento entre os familiares, rebeldia dos jovens e filhos no mundo das drogas”. Famílias com dificuldades para lidar com crianças pequenas também procuram a entidade. “Atendemos diversos tipos de questões”, explicou a voluntária Maria Alice Maranho Freitas.

Quando criado, o Amor Exigente atendia famílias que tinham filhos usuários de drogas, porém com o passar do tempo, começou a receber pessoas com outros tipos de problemas. A entidade não tem vínculo com religiões e atende pessoas de todas as crenças. “O nosso espaço é o salão da igreja, porque nos foi cedido, mas todas as pessoas são bem-vindas”, destacou.