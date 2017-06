Profa. Ma. Janaina Andréa Cucato apresentou um trabalho durante o XVII ENANPUR, realizado entre os dias 22 e 26 de maio

publicado em 20/06/2017

A docente dos cursos de Agronomia e Arquitetura e Urbanismo da Unifev Profa. Ma. Janaina Andréa Cucato participou do XVII Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional (ENANPUR), realizado entre os dias 22 e 26 de maio, em São Paulo.

Nessa edição, o evento teve como tema “Desenvolvimento, crise e resistência: quais os caminhos do Planejamento Urbano e Regional?”. Além de mesas redondas, sessões temáticas e livres, o Encontro contou com diversas oficinas e exibições de filmes.

Na oportunidade, a docente apresentou o trabalho intitulado “As contradições no zoneamento de interesse social (ZEIS) no processo capitalista de (re) produção do espaço urbano: agentes e processos”.

De acordo com Janaina, o momento é importante para aprofundar os estudos urbanos e regionais. “Temos de repensar os campos de prática do profissional de Urbanismo, que trabalha em conjunto com uma equipe multidisciplinar, em questões ligadas ao planejamento físico-territorial”, explicou.