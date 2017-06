Secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, afirmou que não há vagas no projeto

publicado em 22/06/2017

Da redação

O secretário de Direitos Hu manos, Emerson Pereira, divulgou na tarde de anteontem uma realidade que a cidade está enfrentando: o alto número de desempregados. Em uma transmissão ao vivo em uma rede social, ele afirmou que mais de 800 famílias aguardam vaga no programa Votuporanga em Ação.

“Muitas pessoas procuram pelo programa Votuporanga em Ação, mas gostaria de esclarecer que o projeto existente no município não tem vagas. Quando as vagas surgem, nós seguimos um critério muito rigoroso das famílias que fizeram inscrições em dezembro e janeiro, quando abriram novas inscrições. Com isso não podemos abrir exceções de famílias que chegam procurando emprego. As vagas que surgem são para famílias que já tem o cadastro desde o início do ano”, explicou o secretário.

Atualmente, o projeto Votuporanga em Ação conta com um total de 140 vagas. O trabalhador cumpre carga horária em período integral de 8h diárias, 40h semanais, com remuneração de um salário mínimo mensal e cesta básica.

O secretário afirmou que passam pela pasta cerca de 50 pessoas por dia, sendo que de 30 a 40 estão em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. “Com a crise que o país vem vivenciando, com o número de desemprego que estamos tendo na nossa cidade, muitas famílias estão me procurando desesperadas”, disse Emerson Pereira.

A orientação da Secretaria de Direitos Humanos, neste momento, é que a população distribua currículos em empresas de diversas áreas da cidade. “O que não podemos aceitar é abaixar a cabeça e deixar o desespero tomar conta dos nossos familiares. A oportunidade de mudarmos a situação é entregarmos currículos em vários setores da cidade. Não podemos perder a esperança de acreditar”, afirmou Emerson.

Ampliação

O atual projeto Votuporanga em Ação 1 pode ser ampliado a partir de julho. Segundo a Prefeitura, das 140 vagas de período integral, 40 podem ser transformadas em 80 vagas de meio período, com remuneração de meio salário mínimo mensal, mais cesta básica, e 4h diárias trabalhadas (20h semanais).

“O projeto de lei que prevê o desmembramento do Votuporanga em ação 1, com mais 80 vagas, já está na Câmara Municipal para ser analisado pelos vereadores. Caso seja votado na próxima segunda-feira (26) a Secretaria já estará apta a contratar este público para o mercado de trabalho (em escala de meio período), a partir de 1.º de julho”, afirmou o Executivo.