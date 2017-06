O deputado estadual Carlão (PSDB) esteve em audiência com o superintendente do DER, Ricardo Volpi, para tratar sobre o assunto

publicado em 20/06/2017

Atualmente, rodovia Péricles Belini tem alças de acesso improvisadas na cidade (Foto: A Cidade)

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) autorizou a construção de alças de acesso na rodovia Péricles Belini (SP-461), no trecho duplicado que cruza Votuporanga. O deputado estadual Carlão (PSDB) esteve em audiência com o superintendente do DER, Ricardo Volpi, para tratar sobre o assunto. A Superintendência do DER é um órgão vinculado à Secretaria de Logística e Transportes e responsável pela administração das rodovias não concedidas no Estado.

O comunicado do DER, referente ao Edital de Licitação 007/2016 - CO, foi publicado no Diário Oficial do Estado no último dia 15. A publicação destaca: “Contratação das obras e serviços de implantação de alças de acesso às marginais entre o km 124 e o km 126 da SP-461, município de Votuporanga, incluindo a elaboração do projeto executivo, conforme especificações técnicas”.

O comunicado traz ainda a homologação e adjudicação da empresa vencedora da licitação, que tem prazos especificados para assinar o contrato para execução da obra.

Esta é uma reivindicação antiga de lideranças locais, que lutam desde a conclusão das obras de duplicação da SP-461 para que o DER construa alças de acesso a cidade no trecho duplicado. Moradores que residem nos bairros do outro lado da pista, como o Residencial Noroeste e Conjunto Habitacional Monte Verde, são os mais prejudicados com a situação.

Além das alças, o deputado Carlão Pignatari cobrou a total recuperação da pista da rodovia Péricles Belini, de Votuporanga a Cardoso, que tem alguns dos trechos muito danificados pelo tráfego de veículos pesados e ação das chuvas.