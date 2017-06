Chefe do Executivo entrou em contato com a Casa Civil do Governo do Estado que disse desconhecer a informação

publicado em 14/06/2017

Dado se reuniu com contadores da Associação dos Contabilistas

O prefeito João Dado, em reunião com Associação dos Contabilistas realizada no fim da tarde de ontem, informou que entrou em contato com a Casa Civil do Governo do Estado e que a informação da possibilidade de fechamento da Delegacia da Fazenda localizada em São José do Rio Preto não é de conhecimento do Governo.

Quanto ao Posto Fiscal de Votuporanga, Dado tranquilizou os contabilistas que também não será fechado. “Estive com o governador Geraldo Alckmin, que me garantiu que não irá fechar a unidade”, disse o prefeito durante a reunião que contou também com a presença dos secretários municipais Diogo Mendes Vicentini e Rolandinho Nogueira.

A possibilidade de fechamento das unidades preocupou os profissionais que dependem do órgão para desenvolver seus trabalhos, principalmente os contadores. “Quando soube que isso poderia realmente acontecer mobilizei diversos colegas deputados que representam a região e secretários de estado que tenho contato para impedir. Conseguimos comprovar a relevância do Posto Fiscal de Votuporanga para toda a região”, explicou Dado.

Dado explicou também aos contadores que o piso salarial do Fisco de São Paulo é o pior de todos os estados, ficando em 27º lugar. “Sabemos que eles já estão trabalhando em operação padrão, o que já vem dificultando o serviço de profissionais do ramo contábil. E sei também que haverá uma Assembleia Geral que poderá refletir ainda mais no andamento dos processos. Mas, estarei em São Paulo novamente na semana que vem e garanto que toda vez que me encontrar com o governador o relembrarei da promessa feita a mim de não fechar a nossa unidade”, reforçou o prefeito.