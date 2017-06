O prefeito de Votuporanga, João Dado, esteve nesta terça-feira (27/6) em Brasília para cobrar e buscar soluções para dois problemas antigos existentes na cidade: a transposição da linha férrea e o desassoreamento da represa de abastecimento de água da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente).

A primeira reunião foi com o diretor da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), Sérgio Lobo, agendada pelo deputado federal Marcio Alvino. “A matéria está bem encaminhada”, afirmou o prefeito Dado.

O diretor da ANTT e o deputado estiveram em Votuporanga no final de maio, junto com o superintendente do DNIT/SP, Roberto Ravagnani, e os representantes da Rumo Concessionária, Emanoel Tavares e Marcelo Rodrigues. Na ocasião, junto do prefeito João Dado, as autoridades anunciaram o avanço com as tratativas necessárias para o início de três obras prioritárias de transposição da linha ferroviária: uma passagem subterrânea que beneficiará os moradores do bairro Sonho Meu e Palmeiras II, ligando a Av. República do Líbano à Estrada vicinal Fábio Cavalari; uma passarela possibilitando o acesso de pedestres e veículos de duas rodas à antiga Colônia da Fepasa; e um viaduto na vicinal Adriano Pedro Assi (estrada do 27), que liga Votuporanga a Sebastianópolis do Sul. As obras estão orçadas em R$ 12,5 milhões.

Represa da Saev

Ainda na capital federal, no fim do dia, o prefeito João Dado se reuniu com a deputada federal Renata Abreu (Podemos/SP); o Chefe de Gabinete, Bruno Ornellas; e Victória Xavier, vereadora suplente de São José dos Campos. Na ocasião, Dado tratou sobre recursos oriundos da FUNASA (Fundação Nacional de Saúde) para atender ao projeto de desassoreamento da represa da Saev Ambiental e proteção de suas margens com gabiões.