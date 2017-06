O prefeito João Dado envia nesta quinta-feira (22/6) para a Câmara de Vereadores um projeto de lei que autoriza o município a receber a doação do terreno de propriedade do DER – Departamento de Estradas e Rodagens para as futuras instalações do Sistema de Segurança Pública de Votuporanga.

A resposta positiva a esta doação já foi dada pelo Superintendente do DER, Ricardo Volpi, em reunião realizada nesta quarta-feira (21/6) em São Paulo com a presença também do superintendente do Daesp – Departamento Aeroviário do Estado de SP, Fábio Calloni e do ex-prefeito, Junior Marão.

Na reunião em que concordou com a doação, o Superintendente indicou ao prefeito a necessidade do projeto de lei encaminhado nesta quinta à Câmara.

O prefeito explica que o objetivo da Prefeitura é o de utilizar a área de 9.603 m² da rua Tibagi, esquina com a avenida Pansani, para a instalação da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança com recursos financeiros do Município, e construção pelo Governo do Estado com seus próprios recursos das sedes da Delegacia Seccional de Polícia Civil e da equipe de Perícias Científicas de Votuporanga da Superintendência da Policia Técnico-Cientifica. “Trata-se de área com localização privilegiada e ideal para implantação do Sistema Municipal de Segurança Pública, um importante espaço onde vários serviços estarão reunidos para oferecer ainda mais segurança aos cidadãos e melhor infraestrutura de trabalho aos servidores municipais e policiais”, destaca o prefeito.

Alças de Acesso

Durante a reunião, o Superintendente do DER, Ricardo Volpi confirmou ao prefeito João Dado que havia assinado a autorização para início imediato das obras de construção da alça de acesso da avenida Onofre de Paula para a rodovia Péricles Belini (SP-461). A reivindicação vem sendo feita desde que a duplicação da via foi entregue em 2014 pelo Governo do Estado sem as alças de acesso.

Estrada do 27

Outro assunto do encontro foi a revitalização da Estrada 27. O Superintendente do DER, Ricardo Volpi, aprovou o novo plano de trabalho entregue pela Prefeitura que continha adequações no projeto de recuperação da vicinal Adriano Pedro Assi. A aprovação era necessária para liberar o pagamento à empresa licitada que já executou o serviço em cerca de 90%. “Importante salientar que mesmo com esta pendência, a empresa manteve as obras em andamento e, muito em breve, pretendemos entregá-la à população”, observa o prefeito João Dado.

Serão recuperados 19,5 quilômetros no perímetro de Votuporanga, até a divisa com Sebastianópolis do Sul. Cerca de R$ 4,5 milhões serão investidos na melhoria, sendo R$ 2 milhões liberados pelo Governo do Estado de São Paulo, R$ 1 milhão pela Prefeitura e outros R$ 1,8 milhões pela Usina CofcoAgri (Unidade de Sebastianópolis do Sul), por meio da colocação da base para a massa asfáltica.