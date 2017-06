Segundo familiares, o padre está sereno, tranquilo, continua sedado e respirando com a ajuda de aparelhos

publicado em 26/06/2017

Diversos fieis e população em geral se reuniram no cruzamento das ruas XV de Novembro e Luís Vaz de Camões, em São José do Rio Preto, no Hospital Beneficência Portuguesa (Foto: Divulgação)

Da redação

Neste domingo, às 16h30, foi realizado novamente o “Abraço simbólico no hospital”, uma corrente de orações, para o padre Silvio Roberto dos Santos. Diversos fieis e população em geral se reuniram no cruzamento das ruas XV de Novembro e Luís Vaz de Camões, em São José do Rio Preto, no Hospital Beneficência Portuguesa.

Segundo familiares, o padre está sereno, tranquilo, continua sedado e respirando com a ajuda de aparelhos. “Reforçamos novamente o pedido para que todos aguardem as notícias através das redes sociais e grupos e pedimos a compreensão de todos para não ligarem no hospital”, disseram os familiares do padre.

Eles ainda agradeceram todas as manifestações de carinho, orações, ligações e mensagens. “Continuamos na fé, nas orações, nos pensamentos positivos e esperando que ele tenha uma boa recuperação”, afirmaram.

O padre Silvio Roberto dos Santos está internado no Hospital Beneficência Portuguesa desde o último dia 4. Ele foi diagnosticado com broncopneumonia causada por bactéria e endocardite, uma infecção no revestimento interno do coração. (Colaborou Gabriele Reginaldo)