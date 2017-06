Nesta sexta-feira (30/6), a partir das 20h30, o Projeto Coral “Canto Livre” apresenta o espetáculo “Grande Circo Humano”, no palco do Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”. A apresentação é resultado dos encontros semanais do coral, realizados na Escola Municipal de Artes “João Cornachione ‘Oscarito’”, numa iniciativa da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo.

Com um repertório composto essencialmente por canções da Música Popular Brasileira, “Grande Circo Humano” apresenta ao público diversos temas ligados ao “picadeiro da vida humana”. No palco, 50 coralistas de diversas idades interpretam canções de grandes nomes da MPB, como Milton Nascimento, Rita Lee e João Donato.

O evento é gratuito e contará com a presença dos músicos Éder Saladini (bateria) e Rita Rebouças (violão e voz), convidados para construírem a base instrumental do repertório, em conjunto com o piano e a regência de Marcio Zarsi.

De acordo com Zarsi, a ideia original da apresentação nasceu a partir da canção “Gran Circo”, composta por Milton Nascimento e Márcio Borges: “Na letra, encontramos uma trupe chegando com sua ‘lona suja: o grande circo humano’. E segue dizendo que ‘no meio desse picadeiro vão acontecer morte, glória e surpresas no final da história’. Esse foi o ‘gancho’ para chegarmos ao espetáculo. A plateia irá se deparar com as acrobacias na história de nosso povo, com as comédias e os dramas rotineiros, com a corda bamba nos relacionamentos, entre tantos outros momentos”, afirmou o regente.

Sobre o Projeto Coral “Canto Livre”

O Projeto Coral “Canto Livre” é uma ação de iniciação musical, desenvolvida pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, em parceria com a Zarsi Produções Artísticas, visando ao desenvolvimento de técnicas vocais com aulas práticas, teóricas e de história da música para os públicos jovem e adulto.

Entre os objetivos do projeto estão: incentivar a prática do canto coral e o desenvolvimento das potencialidades musicais dos participantes; trabalhar técnicas como respiração, fonação, projeção vocal e corporal, visando a melhoria da expressão interpretativa; e iniciar os participantes na teoria musical e na história da Música Popular Brasileira, por meio do conhecimento da biografia de importantes nomes do cancioneiro nacional.