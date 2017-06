Segundo a Secretaria de Trânsito, em alguns pontos a contagem foi desativada e outros estão prestes a sofrer mesma mudança

publicado em 18/06/2017

Daniel Castro

Leitores do A Cidade entra ram em contato com o jor nal questionando sobre os semáforos de Votuporanga. Eles afirmavam que a contagem regressiva não está mais ativada em alguns locais. A reportagem, então, procurou a Prefeitura, que explicou a situação. Em alguns pontos, a contagem foi mesmo desativada para combater os apressadinhos.

De acordo com a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança retirou a contagem numérica regressiva da fase vermelha de alguns semáforos de importantes cruzamentos da cidade. “A mudança foi necessária após a Secretaria observar algumas atitudes imprudentes de motoristas que avançam o cruzamento antes mesmo do semáforo ficar verde”, explicou.

Ainda conforme o Poder Executivo, visando evitar acidentes de trânsito, a Secretaria efetuou a alteração nos cruzamentos das avenidas Brasil com José Marão Filho; Emílio Arroyo Hernandes com Nasser Marão; Antônio Augusto Paes com José Marão Filho e Deputado Aureo Ferreira com a Nasser Marão.

A Secretaria garantiu ainda que outros equipamentos também poderão ser modificados com o mesmo objetivo.