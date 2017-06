O parlamentar apresentou uma indicação destinada à Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança Pública de Votuporanga

publicado em 21/06/2017

Vereador Marcelo Coienca quer os semáforos piscando durante a madrugada; indicação foi realizada em sessão

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





O vereador Marcelo Coienca acredita que manter os semáforos piscando durante a madrugada colabora para evitar assaltos e acidentes no trânsito. O parlamentar apresentou uma indicação destinada à Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança Pública de Votuporanga.

Em conversa com A Cidade, Marcelo observou que a cidade está crescendo e aumentando os índices de criminalidade, por isso é importante uma medida como esta. Na indicação, ele sugere que Poder Executivo, por meio da Secretaria de Trânsito, promova estudos para que sejam programados os semáforos para que fiquem em amarelo intermitente no período das 0h às 6h. “Este foi um pedido direcionado por diversos munícipes a este vereador para que haja melhor segurança viária na madrugada, evitando acidentes e roubos, por exemplo”, justificou.

Na opinião do legislador, atualmente no trânsito da cidade “os bons estão pagando pelos maus” e o reflexo pode ser visto no número de acidentes e mortes no município. Atualmente, acrescentou, é grande a quantidade de pessoas que desrespeitam as regras de trânsito.

A ideia da indicação não é de agora. Marcelo contou que já havia pensando na questão a cerca de 60/90 dias e que não é por conta dos vários acidentes ocorridos nas últimas semanas.

Para o parlamentar, outra medida de segurança para o trânsito é a implantação de lombadas, porém, conforme ele, a Prefeitura tem se negado a fazê-las. “Eles dizem que é coisa do tempo da vovozinha. Mais quantas pessoas precisarão morrer para que algo seja feito?”, questionou.

Questionado se há registros de assaltos nos semáforos de Votuporanga, Marcelo disse desconhecer, mas entende que o momento seja de prevenção. “Não precisamos esperar alguém ser assaltado”, apontou.