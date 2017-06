Evento acontecerá de 19 a 21 de julho em Votuporanga com uma programação diversificada e voltada para profissionais da educação da região

publicado em 21/06/2017

Centenas de profissionais da educação de diversos municípios da região já se preparam para o 4º Congresso Internacional de Educação do ADE Noroeste Paulista que será promovido de 19 a 21 de julho em Votuporanga e terá como tema “Construção do conhecimento”.

Durante três dias, os participantes terão a possibilidade de refletirem sobre os assuntos voltados para as práticas pedagógicas. Serão promovidas palestras, oficinas e minicursos que abordam temas como competências socioemocionais, metodologia por projetos, como organizar e implantar a Base Nacional Comum Curricular em sala de aula no Ensino Fundamental e na Educação Infantil, como desenvolver a cultura da paz na escola, jogos matemáticos e outros conteúdos que totalizam em média a oferta de 40 minicursos ou oficinas em cada dia do evento.

O Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista é uma iniciativa do Arranjo de Desenvolvimento da Educação (ADE) Noroeste Paulista e conta com a colaboração de entidades organizadoras como o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Campus Votuporanga, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), o Centro Universitário de Votuporanga (UNIFEV) e a Associação dos Municípios da Araraquarense (AMA).