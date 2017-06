O almoço, com 1,2 mil calorias, composto por arroz, feijão, salada, legumes, um tipo de carne e sobremesa, custa R$ 1

publicado em 22/06/2017

O projeto para a instalação do Bom Prato no município está na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Tramita na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o projeto para a instalação do restaurante Bom Prato em Votuporanga. A proposta, que é de autoria do deputado estadual Sebastião Santos (PRB), vai passar pelas comissões e, caso aprovada, deve ser colocada em votação no plenário.

A iniciativa autoriza o Poder Executivo a instalar um restaurante Bom Prato em Votuporanga. De acordo com a justificativa do parlamentar, desde 2015 o município tem lutado e reivindicado a implantação do programa na cidade. A intenção é proporcionar uma alimentação saudável à população de baixa renda, sejam pessoas desempregadas, moradores de rua, pacientes que saem de longe em busca de um tratamento de saúde e demais cidadãos que se encontram às margens da sociedade.

Segundo o deputado, somente a Santa Casa de Misericórdia e o Samu atendem 17 municípios da microrregião, o equivalente a 185 mil habitantes. Já o AME atende a 29 municípios, ou seja, está à disposição para atender mais de 292 mil habitantes. Ele destaca ainda que eventos realizados no município, como o OBA Carnaval, Festival Literário e o Fisav Rodeio Show contam com uma média de 15 mil cidadãos por dia, pessoas que muitas vezes se hospedam no município e buscam locais para uma refeição a baixo custo e com qualidade.

Sebastião espera que a proposta seja aprovada, já que o programa garante “uma alimentação balanceada, com qualidade e cardápio variado à população com maior vulnerabilidade social do município de Votuporanga”.

Bom Prato

O programa de segurança alimentar do Governo do Estado de São Paulo foi criado em dezembro de 2000 com objetivo de oferecer à população de baixa renda, refeições saudáveis e de alta qualidade a custo acessível.

São 50 unidades no Estado, sendo 22 localizadas na Capital, oito na Grande São Paulo, cinco no litoral e 15 no interior. A rede de restaurantes Bom Prato serve diariamente mais de 82 mil refeições (inclusive o que é servido nos fins de semana na unidade de Campos Elíseos).

O almoço, com 1,2 mil calorias, composto por arroz, feijão, salada, legumes, um tipo de carne, farinha de mandioca, pãozinho, suco e sobremesa (geralmente uma fruta da época), tem custo de R$ 1 para o usuário. O subsídio governamental é de R$ 3,81 para adultos e de R$ 4,81 para crianças com até 6 anos, que têm a refeição gratuita.