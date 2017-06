Cidade

Colégio Celtas doa mais de 3 mil peças infantis

Santa Casa irá comercializar as vestimentas no Bazar do Bem, a preços populares; provedor agradeceu a iniciativa

publicado em 22/06/2017

Mais de três mil peças infantis. Essa foi a quantidade doada que será transformada em amor ao próximo. O Colégio Celtas entregou roupas para a Santa Casa de Votuporanga nesta quarta-feira (21/6), beneficiando pacientes do município e da região.

As peças foram arrecadadas com uma gincana interna promovida pela instituição de ensino. “A iniciativa durou uma semana, com atividades lúdicas e recreativas. Neste ano, nosso tema foi saúde. Trabalhamos de maneira interdisciplinar e, entre as ações, houve a campanha do agasalho que tinha como objetivo colaborar com entidades”, disse a coordenadora pedagógica do Ensino Fundamental, Rozana Miato.

Rozana contou que a campanha envolveu todos os alunos. “Dividimos os estudantes de 6º ao 9º ano em quatro equipes e eles mobilizaram o Colégio. Oferecemos filosofia desde a primeira série do Ensino Fundamental, com valores do ser humano como empatia, amor ao próximo, solidariedade, considerados pilares de educação. Ressaltamos a importância de colaborar desde pequenos, ensinando cidadania”, complementou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a doação. “Ficamos muito felizes em ver a dedicação dos estudantes. Estas peças serão destinadas para o Bazar do Bem, para serem comercializadas a preços populares. Assim, conseguiremos recurso para ajudar nossa Instituição a manter os atendimentos humanizados e de referência para 53 cidades. Agradeço imensamente, toda doação faz a diferença para o Hospital”, finalizou.

